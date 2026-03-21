Accesos al Corredor Sur estarán cerrados este domingo por el IronMan 70.3: Conozca las vías alternas

Este domingo 22 de marzo la Ciudad de Panamá acoge el IronMan 70.3, una de las competencias de triatlón más prestigiosas del mundo. Sin embargo, su desarrollo implicará cierres viales y restricciones de acceso, especialmente en el Corredor Sur.

Ante este escenario, la Empresa Nacional de Autopistas de Panamá (ENA) recomendó a los conductores planificar sus rutas con anticipación para evitar retrasos durante la jornada.

Accesos cerrados por el Ironman 70.3

De acuerdo con la información oficial, los accesos hacia el Corredor Sur desde:

Vía Israel

Vía Cincuentenario

permanecerán cerrados desde las 4:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., horario en el que se desarrollará la competencia.

Rutas alternas habilitadas

Como alternativas, los conductores podrán ingresar al Corredor Sur en dirección a Tocumen a través de:

Punta Pacífica

Paitilla (a la altura de Plaza Paitilla, frente a Multicentro)

Estas rutas estarán disponibles para facilitar la movilidad durante el evento.

¿Qué es el Ironman 70.3?

El Ironman 70.3 Panamá es una de las competencias de triatlón más prestigiosas del mundo, que reúne a miles de atletas nacionales e internacionales.

La prueba cubre una distancia total de 70.3 millas (113 kilómetros), distribuidas en:

1.9 km de natación

90 km de ciclismo

21 km de carrera

El recorrido suele incluir puntos emblemáticos de la ciudad como la Cinta Costera y áreas cercanas al Canal, convirtiéndose en un evento de alto impacto deportivo y turístico.

Las autoridades reiteran que este tipo de eventos internacionales generan alta afluencia de participantes y espectadores, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones, salir con tiempo y utilizar vías alternas.