MLB noticias: Iván Herrera y Miguel Amaya destacan con poder en la pretemporada de la carpa grande

Panamá/Los receptores panameños siguen dejando huella en la pretemporada de la MLB, esta vez con actuaciones destacadas de Iván Herrera y Miguel Amaya, quienes respondieron tanto en la receptoría como con el madero, confirmando su buen momento de cara al inicio de la campaña.

En el caso de Iván Herrera, el careta de los Cardenales de San Luis conectó su primer cuadrangular de la pretemporada en el triunfo ante los Mets de Nueva York, mostrando su capacidad para producir en momentos oportunos.

El panameño terminó la jornada bateando de 3-1 (.250), con 1 jonrón, 2 carreras empujadas y 1 anotada, además de cumplir correctamente detrás del plato en el manejo del pitcheo. Su desempeño refleja una evolución en su disciplina ofensiva y en su aporte como bateador de poder ocasional.

Por su parte, Miguel Amaya tuvo una jornada explosiva a pesar de la derrota de los Cachorros de Chicago 9-2 ante los Atléticos de Oakland. El receptor conectó 2 cuadrangulares, consolidándose como una de las figuras ofensivas del encuentro. Amaya finalizó de 3-2 (.318), con 2 anotadas y 2 impulsadas, evidenciando un excelente timing en el plato y una notable capacidad para hacer contacto sólido.

Más allá de este partido, los números de Amaya en la pretemporada respaldan su rendimiento: en 9 juegos, registra un promedio de .318 (7 imparables en 22 turnos), con 2 jonrones, 4 carreras empujadas y 3 anotadas, además de mostrar consistencia en su enfoque ofensivo y una mejora en la selección de pitcheos.

Ambos receptores no solo aportan con el bate, sino que también cumplen un rol clave en la defensa, siendo responsables del manejo del cuerpo de lanzadores, la lectura de los bateadores y el control del juego desde la receptoría, aspectos fundamentales en el béisbol moderno.

Con estas actuaciones, Herrera y Amaya se perfilan como piezas importantes para sus respectivas organizaciones, elevando las expectativas sobre el impacto del talento panameño en las Grandes Ligas en la próxima temporada.