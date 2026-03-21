Interrupciones eléctricas por mantenimiento afectarán varias comunidades del páis este domingo

Las autoridades recomiendan a los residentes tomar las previsiones necesarias durante el periodo de suspensión del servicio.

Energía eléctrica. / Pexels

Chiriquí y Veraguas/Varias comunidades de las provincias de Veraguas y Chiriquí experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico este domingo 22 de marzo de 2026, debido a trabajos de mantenimiento programados en la red.

De acuerdo con la empresa Naturgy, en la provincia de Veraguas, el corte de energía se realizará entre las 9:30 a.m. y las 3:30 p.m., afectando a las comunidades de El Alto, La Culaca, Boca de la Quebrada Culaca, Alto del Pito y La Mula.

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En tanto, en la provincia de Chiriquí, se han programado dos jornadas de mantenimiento. La primera se llevará a cabo en la vía principal de la comunidad de La Esperanza, en el distrito de Gualaca, desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

La segunda interrupción en Chiriquí se desarrollará entre las 8:45 a.m. y las 2:45 p.m., abarcando sectores como Meseta, Bocalatún, Guayabal, Santa Rita, Macano y áreas del distrito de Boquerón.

Estas labores forman parte de los trabajos preventivos del servicio eléctrico en estas regiones del país. Las autoridades recomiendan a los residentes tomar las previsiones necesarias durante el periodo de suspensión del servicio.

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