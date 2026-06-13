Mundial 2026| Selección de Inglaterra es víctima de la delincuencia. ¿Qué pasó?

Estados Unidos/El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, afirmó que las autoridades locales, estatales y federales investigan el robo del equipamiento de la selección inglesa para el Mundial 2026, ocurrido antes de la llegada de los Three Lions a su centro de entrenamiento el sábado.

Según la BBC, entre los artículos sustraídos se encuentran balones y botas, tras el asalto a los vehículos que transportaban el material hacia la sede de concentración, el Swope Soccer Village.

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"Ayer, las autoridades de Kansas City se enteraron de que, en algún momento entre el transporte por carretera desde Florida y su llegada a las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, se sustrajeron artículos pertenecientes a la selección inglesa del vehículo de transporte del equipo", señaló Lucas en su cuenta en X.

"Las autoridades de seguridad pública a nivel local, estatal y federal trabajan para determinar en qué punto del traslado se produjo el robo e identificar a los responsables. Se proporcionará más información más adelante", añadió.

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, tiene previsto entrenar por primera vez en el Swope Soccer Village a las 17H00 locales (22H00 GMT) del sábado, tras su traslado desde su base de preparación en Florida.

Debutará en la Copa del Mundo frente a Croacia el miércoles, antes de medirse a Ghana y Panamá en el Grupo L.