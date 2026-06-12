Mundial 2026| Jude Bellingham apela a la unidad en Inglaterra para tener éxito en el torneo

Estados Unidos/Jude Bellingham, uno de los líderes de Inglaterra, cree que todos los integrantes de su selección deben sentirse "queridos" en este Mundial al admitir que hubo problemas fuera del campo en la Eurocopa 2024.

En aquel torneo disputado en Alemania, la escuadra que dirigía Gareth Southgate alcanzó la final, donde fue derrotada por España, pero dejó dudas durante todo el camino.

El sucesor de Southgate, Thomas Tuchel, ha hablado de la importancia de crear una "hermandad" dentro del grupo inglés para pelear por su primer título mundial desde 1966.

En un episodio del podcast "Lions' Den", publicado el viernes, Bellingham recordó que en la pasada Eurocopa hubo cosas que salieron "un poco mal fuera del campo".

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"Siento que el grupo no conectó tan bien como podría haberlo hecho por varios motivos", dijo el mediocampista del Real Madrid.

Bellingham, de 22 años, recordó el peso que tenían las expectativas tras las buenas actuaciones en torneos anteriores.

"Éramos vistos como uno de los dos o tres equipos que deberían ganarlo", señaló. "No estábamos jugando especialmente bien, lo cual no ayuda. Así que incluso cuando ganábamos, daba la sensación de que no estábamos tan contentos como deberíamos estar".

"Tiene que existir ese elemento de perseverancia y de querer ganar. Pero la naturaleza del fútbol, y especialmente a este nivel, es que las victorias se esfuman del sistema muy rápido y creo que deberíamos habernos aferrado a ese momento un poco más", explicó.

"Así que todo el mundo tiene que estar preparado, todo el mundo tiene que sentirse querido, todo el mundo tiene que sentir que está desempeñando un papel enorme dentro del equipo", demandó.

Inglaterra iniciará la ruta mundialista contra Croacia el próximo miércoles en Arlington, Texas.