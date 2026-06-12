Mundial 2026 | Thomas Partey se perderá el debut de Ghana contra Panamá; Canadá rechazó su visado ¿Qué pasó?

Las autoridades de Canadá han rechazado el ingreso en el país del futbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual, y que no podrá estar con la selección africana en el debut en el Mundial contra Panamá el miércoles 17 de junio, comunicó la FIFA, confirmando una información de prensa.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense", indicó la instancia este viernes.

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