Bomberos reiteran llamado a extremar medidas de seguridad durante las fiestas navideñas

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el incremento de actividades propias de la temporada navideña, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró a la ciudadanía la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar incendios, accidentes domésticos y lesiones, especialmente aquellas que afectan a niños y adolescentes.

El subteniente Aldo Alverola, del Cuerpo de Bomberos, advirtió que durante diciembre se registra un aumento considerable en las llamadas de emergencia, muchas de ellas relacionadas con descuidos en la cocina, desperfectos en equipos de gas, fallas eléctricas y el uso inadecuado de velas decorativas y luces navideñas.

“El error más común es dejar los alimentos cocinándose sin supervisión. No se puede poner algo al horno e irse a ver televisión, porque en esos minutos puede ocurrir un accidente”, señaló Alverola. Agregó que durante estas fechas muchas familias involucran a los niños en la cocina, lo que requiere una vigilancia constante para evitar quemaduras o caídas.

Según estadísticas del Cuerpo de Bomberos, también se han atendido múltiples emergencias por fugas de gas, provocadas por mangueras defectuosas o mal instaladas, así como por sobrecargas eléctricas causadas al conectar varios electrodomésticos de alto consumo en una sola regleta.

“El hecho de que una regleta tenga seis tomas no significa que deban usarse todas. Conectar equipos como microondas y freidoras de aire al mismo tiempo puede generar un sobrecalentamiento y provocar incendios”, explicó.

Otro punto de alerta es el uso de velas aromáticas o religiosas, que muchas veces se dejan encendidas sin supervisión, así como las luces de Navidad en mal estado, que pueden ocasionar cortocircuitos.

Pirotecnia: el mayor riesgo para menores

De cara a las celebraciones de fin de año, el subteniente enfatizó que no existe pirotecnia inofensiva, y que los menores de edad no deben manipular ningún tipo de artefacto, ni siquiera aquellos considerados “pequeños”, como estrellitas, silbadores o cebollitas.

“Un niño no tiene la experiencia ni el control necesario. Un simple descuido puede terminar en quemaduras graves o lesiones permanentes”, recalcó. Añadió que la pirotecnia solo debe ser utilizada por adultos responsables, en espacios abiertos, lejos de multitudes y nunca bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Recomendaciones para viajeros

Finalmente, Alverola hizo un llamado a las familias que viajarán al interior del país a revisar el estado mecánico de sus vehículos antes de salir, con el fin de reducir el riesgo de accidentes viales. También recomendó no dejar a las mascotas solas por largos periodos y coordinar su cuidado con familiares, vecinos o guarderías especializadas.

“El objetivo es que las fiestas se vivan en familia y no en una sala de urgencias”, concluyó.