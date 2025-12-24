Aeronaval incauta 900 paquetes de presunta droga en el archipiélago de las Perlas

El decomiso dejó a dos personas bajo aprehensión y serán puestas a órdenes de las autoridades.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 916 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendió a dos personas durante una operación realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de las Perlas.

Según el informe, durante la acción también fue incautada una lancha artesanal, en la que se encontraron varios sacos con presunta droga, ocultos dentro de dos tinas ubicadas en el interior de la embarcación.

La operación antinarcóticos se desarrolló en el marco de labores de inteligencia, patrullajes y control del tráfico marítimo ilícito, cuando personal aeronaval detectó una embarcación desplazándose en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los tripulantes intentaron huir realizando maniobras evasivas, sin embargo, fueron interceptados y aprehendidos.

Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá el traslado de las personas aprehendidas, la embarcación y la presunta sustancia ilícita hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se efectuaron las diligencias de verificación y conteo.

De acuerdo con datos oficiales, el Servicio Nacional Aeronaval ha incautado 63,277 paquetes de sustancias ilícitas en lo que va del año 2025, como resultado de 130 operaciones, en el marco de los esfuerzos por reforzar la seguridad nacional y combatir el narcotráfico.

