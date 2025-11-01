Caja de Seguro Social: Senafront aprehende a funcionario por presunto caso de corrupción

Barú, Chiriquí./Un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendido en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, durante un operativo desarrollado por unidades de la Dirección de Inteligencia e Investigación (DIJ) del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el marco de la Operación Relámpago.

Según informó la entidad, el ciudadano, de 46 años de edad, es investigado por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos.

De acuerdo con las líneas de investigación, el individuo habría utilizado su posición dentro de la institución para solicitar pagos irregulares a representantes legales de una empresa, con el fin de favorecerlos en trámites administrativos.

Durante la diligencia policial, efectuada en el sector de La Esperanza, las unidades de Senafront decomisaron $800.00 en efectivo, además de documentos vinculados al caso, los cuales, junto al aprehendido, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

El Servicio Nacional de Fronteras destacó que esta acción forma parte del Plan Firmeza, mediante el cual reafirma su compromiso de combatir y reprimir todo acto delictivo dentro de sus zonas de responsabilidad.

“El Senafront reitera su compromiso con la transparencia y la seguridad del país”, precisó la institución en su comunicado.