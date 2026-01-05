Agente de seguridad frustra asalto a minisúper en Villa Alondra, Colón

Colón/Un agente de seguridad privada logró frustrar un intento de asalto a un minisúper ubicado en la comunidad de Villa Alondra, en el corregimiento de Puerto Pilón, provincia de Colón.

De acuerdo con información extraoficial, cuatro sujetos ingresaron al local comercial y amenazaron con armas de fuego a los propietarios, quienes se encontraban atendiendo a varios clientes en el momento del hecho.

Sin embargo, los presuntos delincuentes no contaban con la reacción del guardia de seguridad, quien utilizó su arma de reglamento y realizó disparos de advertencia, logrando retener a uno de los asaltantes, mientras que los otros tres se dieron a la fuga.

El sospechoso retenido fue detenido en el lugar y puesto a órdenes de las autoridades competentes. En tanto, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mantienen operativos en el sector con el objetivo de ubicar y capturar a los otros implicados.

Las autoridades confirmaron que, gracias a la intervención del agente de seguridad, los asaltantes no lograron sustraer dinero ni mercancía del establecimiento.

Con información de Néstor Delgado