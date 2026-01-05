Asesinan a un hombre de 31 años frente a su residencia en Cativá; es el segundo en menos de 24 horas en Colón

De acuerdo con información preliminar, la víctima había salido de su vivienda para tomar aire cuando fue sorprendida por varias personas que salieron de un herbazal cercano. Sin mediar palabras, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.

Colón/Un hombre de 31 años fue asesinado la noche del domingo 4 de enero frente a la puerta de su residencia, ubicada en la comunidad de Alto de los Portales de San Judas, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, en un hecho que vuelve a encender las alarmas por la violencia en la región.

De acuerdo con información preliminar, la víctima había salido de su vivienda para tomar aire cuando fue sorprendida por varias personas que salieron de un herbazal cercano. Sin mediar palabras, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para acordonar el área, mientras se esperaba la llegada de personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público, encargados de recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Este crimen se convierte en el segundo homicidio registrado en la provincia de Colón en lo que va del año, mismo que se dio en menos de 24 horas, según los reportes preliminares, mientras las autoridades mantienen operativos para dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia.

Con información de Néstor Delgado