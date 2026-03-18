Pakistán anuncia un alto el fuego con Afganistán durante la fiesta del fin del Ramadán

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, precisó que esta tregua, que durará desde el jueves hasta la medianoche del lunes, hora local, se produce "a petición de países islámicos amigos, como Arabia Saudita, Catar y Turquía".

Islamabad, Pakistán/Pakistán anunció este miércoles una tregua en su conflicto con Afganistán durante la fiesta que marca el fin del Ramadán, el Aíd al Fitr, mientras en Kabul empezaron a enterrar a los cientos de víctimas del ataque paquistaní de la víspera.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, precisó que esta tregua, que durará desde el jueves hasta la medianoche del lunes, hora local, se produce "a petición de países islámicos amigos, como Arabia Saudita, Catar y Turquía".

"Pakistán hace este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", escribió en X, pero advirtió que "en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán, las operaciones se reanudarán de inmediato con mayor intensidad".

Antes de ese anuncio, en Afganistán tuvieron lugar los funerales de algunas de las cientos de víctimas de un ataque pakistaní contra un centro de desintoxicación de drogadictos en Kabul, en el que el gobierno talibán prometió represalias, pero dejó la puerta abierta a las negociaciones.

En una ladera a las afueras de Kabul, y bajo la lluvia, unos voluntarios de la Media Luna Roja afgana transportaron decenas de ataúdes de madera desde una flota de ambulancias hasta una fosa común, excavada en el terreno rocoso por excavadoras gigantes.

Junto a la fosa, el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, dijo que los fallecidos eran víctimas inocentes atacadas por "criminales", a pocos días del final del mes sagrado musulmán del Ramadán. "Hoy es un día triste. Doy mi más sentido pésame a Afganistán, especialmente a las familias de los mártires", dijo a los asistentes.

"No queremos la guerra"

"Nos vengaremos", añadió el ministro, y advirtió a los responsables del ataque de la noche del lunes: "No somos débiles ni estamos indefensos. Verán las consecuencias de sus crímenes".

Pero Haqqani —que hasta el año pasado Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza— también sugirió que las negociaciones eran la opción preferida para detener los combates.

"No queremos guerra, pero la situación ha llegado a esto", dijo. "Por eso, estamos intentando resolver los problemas a través de la diplomacia".

Las autoridades talibanes afirman que unas 400 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en el ataque del lunes, el incidente más mortífero hasta la fecha en la escalada de violencia entre los dos vecinos.

Islamabad, que niega haber bombardeado deliberadamente el centro, acusa a Kabul de dar refugio a extremistas que luego atentan en su territorio. Afganistán lo niega.

Los periodistas de la AFP que estuvieron en el lugar el lunes por la noche y el martes por la mañana vieron cómo se sacaban al menos 95 cadáveres de entre los escombros del centro devastado.

Jacopo Caridi, director en Afganistán del Consejo Noruego para los Refugiados, una ONG humanitaria, explicó que también participaron en las tareas de rescate.

"Por lo que vimos y lo que hablamos con los demás que participaron en la respuesta (de emergencia), podemos decir que hubo cientos de muertos y heridos", declaró a la AFP.