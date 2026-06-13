Mundial 2026 | Países Bajos vs Japón: ¿Dónde ver gratis este partido del Grupo F?

Panamá/Este domingo 14 de junio desde las 3:00 p.m. se disputará uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026: Países Bajos vs. Japón. El encuentro podrá seguirse en señal abierta a través de TVMax y TVN Pass, y también escucharse por TVN Radio 96.5 FM.

¿Dónde ver el partido?

📡 TVMax — Señal abierta

— Señal abierta 💻 TVN Pass — Streaming gratuito

— Streaming gratuito 📻 TVN Radio 96.5 FM — Transmisión radial

Países Bajos: la eterna aspirante

Los Países Bajos son una de las selecciones con mejor porcentaje de victorias en la historia de la Copa del Mundo, aunque cargan con el peso de ser la nación que más veces ha perdido una final mundialista sin jamás haberla ganado — tres finales caídas y ningún trofeo. Bajo la dirección de Ronald Koeman, la Oranje llega tras una clasificación impecable con seis victorias y dos empates, anotando 27 goles y recibiendo apenas cuatro.

En fase de grupos, su historial es formidable: llevan 16 partidos invictos desde 1994 — la racha activa más larga de cualquier selección en esta fase — y su último tropiezo en un debut mundialista data de 1938.

Japón: el equipo que no para de sorprender

Los Samurai Blue fueron la primera selección en clasificar a este Mundial y llegaron en un estado de forma extraordinario, encadenando seis victorias consecutivas en amistosos, incluyendo triunfos impactantes ante Brasil (3-2) y England (1-0). Japón disputa su octava Copa del Mundo consecutiva y tiene antecedentes recientes de vencer a grandes europeos: en Qatar 2022 derrotaron a España y Alemania en la fase de grupos.

Historial cara a cara

Japón nunca ha derrotado a Países Bajos en su historia (un empate y dos derrotas), siendo la más reciente una caída 1-0 en la fase de grupos del Mundial 2010.

Datos y estadísticas clave

Países Bajos necesita solo cuatro goles más para alcanzar los 100 tantos en Copas del Mundo

Los neerlandeses han recibido exactamente un gol en cada uno de sus últimos cuatro partidos

Siete de los últimos ocho triunfos de Japón incluyeron portería a cero, incluyendo los últimos cinco consecutivos

En siete de sus últimos nueve partidos mundialistas, ambos equipos marcaron

Jugadores a seguir

Memphis Depay — Máximo goleador de su selección en la fase de clasificación con 8 goles y 4 asistencias, y tres tantos históricos en Copas del Mundo

Ayase Ueda — Participó en 10 goles durante la clasificación (8 goles, 2 asistencias) y lleva 15 partidos internacionales sin perder

Bajas importantes

Jurriën Timber fue descartado del Mundial la semana pasada

El portero titular Bart Verbruggen sufrió una lesión en el último partido de preparación

Wataru Endo se retiró del equipo y anunció su retiro del fútbol internacional

No te pierdas este duelo entre la potencia europea y la revelación asiática este domingo desde las 3:00 p.m. por TVMax, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM. ¡El Mundial 2026 promete emociones desde el primer pitazo!

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