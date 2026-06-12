Medios iraníes anuncian proyecto de acuerdo sin cesiones sobre Ormuz o su programa nuclear

El mandatario estadounidense afirmó además que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, habría dado su visto bueno al que describió como un "acuerdo marco muy sólido".

La prensa iraní divulgó este viernes un proyecto de acuerdo con Estados Unidos que busca establecer un marco para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El documento no contempla concesiones sobre el estratégico estrecho de Ormuz y deja para una etapa posterior las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

Aunque ninguna autoridad iraní ha confirmado oficialmente el contenido del borrador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la firma de un acuerdo podría concretarse este mismo fin de semana.

"Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa", declaró Trump desde el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense afirmó además que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, habría dado su visto bueno al que describió como un "acuerdo marco muy sólido".

Sin embargo, horas después, la diplomacia iraní enfrió las expectativas.

"Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo", señaló el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, en declaraciones a medios estatales.

El programa nuclear quedaría para una segunda fase

Según Trump, el acuerdo impediría que Irán desarrolle armas nucleares y permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una perspectiva que contribuyó este viernes a una caída en los precios internacionales del petróleo.

No obstante, la agencia oficial iraní IRNA aseguró que Teherán "no se compromete en este texto a ceder la gestión del estrecho de Ormuz ni a restablecer las condiciones que existían antes de la agresión militar estadounidense e israelí".

La agencia también indicó que el programa nuclear iraní sería discutido en una ronda de negociaciones de 60 días entre Washington y Teherán.

Según el borrador, temas como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación de material enriquecido serán abordados con miras a incorporarlos en un acuerdo definitivo.

Precisamente, el programa nuclear iraní fue uno de los principales argumentos utilizados por Estados Unidos e Israel para justificar los ataques del 28 de febrero que desencadenaron la guerra.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este viernes su oposición a cualquier escenario que permita a Irán desarrollar armamento nuclear.

"Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no dispondrá del arma nuclear. El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo en esta cuestión", afirmó.

Cese de hostilidades y levantamiento de sanciones

La agencia iraní Mehr publicó otro documento que presentó como un borrador de acuerdo compuesto por 14 puntos.

Entre las medidas contempladas figura un "cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano", así como el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados en el extranjero tras 60 días de negociaciones.

El texto también contempla el levantamiento total de las sanciones estadounidenses, consideradas por Teherán como uno de los principales factores que afectan su economía.

Trump suspendió nuevos ataques

El jueves, Trump había amenazado con atacar nuevamente a Irán y aseguró que golpearía "muy fuerte" objetivos estratégicos, incluida la isla de Jark, principal terminal petrolera iraní.

Sin embargo, posteriormente decidió cancelar las operaciones militares.

Según explicó, la decisión se tomó después de que las conversaciones fueran revisadas y aprobadas por las máximas autoridades iraníes.

Ormuz sigue en el centro de la tensión

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde antes de la guerra transitaba aproximadamente una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Tras los recientes ataques estadounidenses, la autoridad marítima iraní anunció el cierre total del paso "hasta nuevo aviso".

Antes de esa medida, una veintena de embarcaciones cruzaban diariamente la estratégica ruta marítima.

El conflicto se extiende a Líbano

La reanudación de los enfrentamientos ocurrió el pasado domingo, cuando Irán lanzó misiles contra Israel en respuesta a ataques israelíes sobre Beirut.

Teherán insiste en que cualquier acuerdo de paz debe incluir la situación de Líbano, mientras que Washington ha manifestado su interés en abordar ese tema de manera separada.

Israel respondió a los misiles iraníes antes de que ambas partes anunciaran una nueva suspensión de hostilidades, siguiendo llamados de Trump para evitar una escalada mayor.

Líbano quedó involucrado en el conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento chií Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán.

Desde entonces, Israel ha intensificado sus bombardeos sobre el país vecino con el objetivo declarado de neutralizar al grupo armado.

Según los últimos balances, las operaciones israelíes han dejado más de 3.700 muertos, principalmente en el sur de Líbano, donde el ejército israelí mantiene presencia en parte del territorio.