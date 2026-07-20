Hamás anuncia la elección de Jalil al Haya como nuevo líder del movimiento palestino

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Haya como jefe del buró político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya al Sinwar", declaró Hamás en un comunicado.

Gaza, Territorios Palestinos/El movimiento islamista palestino Hamás anunció el lunes que eligió a Jalil al Haya, su principal negociador en las conversaciones indirectas de alto el fuego con Israel, como nuevo jefe de su buró político.

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anuncia la elección del hermano muyahidín Jalil al Haya como jefe del buró político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya al Sinwar", declaró Hamás en un comunicado.

Sinwar, a quien Israel acusó de ser uno de los principales artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023, fue abatido por fuerzas israelíes en Gaza un año después.

Desde su muerte, Hamás ha estado dirigido por un consejo encabezado por el veterano funcionario Mohamed Darwish.

Nacido en 1960, Al Haya sobrevivió a un intento de asesinato israelí en Doha el año pasado, aunque uno de sus hijos murió en el ataque.