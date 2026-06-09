Los palestinos están 'atrapados' entre fuerzas israelíes, colonos y Hamás: investigación de la ONU

En la Franja de Gaza, "los palestinos de a pie se encuentran atrapados entre la violencia estructural y las atrocidades masivas de las fuerzas israelíes y el gobierno depredador basado en el miedo de Hamás", señaló el informe.

Los civiles palestinos están atrapados entre las "atrocidades en masa" de las fuerzas israelíes, los colonos y el brutal gobierno de Hamás, señaló el martes una investigación encargada por la ONU.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU indicó que los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania ocupadas son sometidos "sistemática y deliberadamente" a graves violaciones de sus derechos.

Este mismo equipo investigador concluyó el año pasado que Israel había cometido "genocidio" en la guerra de Gaza.

En la Franja de Gaza, "los palestinos de a pie se encuentran atrapados entre la violencia estructural y las atrocidades masivas de las fuerzas israelíes y el gobierno depredador basado en el miedo de Hamás", señaló el informe.

Y en Cisjordania, el informe describía cómo los civiles palestinos eran cada vez más blancos de ataques de colonos israelíes.

"La violencia de los colonos es el resultado directo de las políticas israelíes que apoyan, facilitan y protegen sus acciones", declaró en un comunicado el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar.

Las fuerzas vinculadas a Hamás, mientras tanto, "han explotado el vacío creado por los incesantes ataques israelíes y la destrucción generalizada de Gaza", añadió Muralidhar.

La comisión de tres miembros fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2021 para investigar presuntas violaciones de derechos en Israel y los territorios palestinos.

En Cisjordania, los soldados o colonos israelíes han matado al menos a 1.080 palestinos desde octubre de 2023, según un recuento de la AFP basado en datos del ministerio de Salud palestino.

Las cifras oficiales israelíes muestran que al menos 46 israelíes, tanto civiles como soldados, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo período.

La investigación concluyó que al menos 26 palestinos fueron asesinados y al menos 1.570 resultaron heridos por colonos entre enero de 2023 y diciembre de 2025.

La violencia de los colonos "funciona como un medio de implementar la política del Estado de Israel", agregó el informe.

El informe instó al gobierno israelí, que acusa a la comisión de "discriminación sistemática contra Israel", para detener la violencia.

La comisión también considera que las fuerzas vinculadas a Hamás eran responsables de graves abusos de derechos, incluidos los "crímenes de guerra de asesinato y tortura" en Gaza.

Se identificaron 249 casos de ejecuciones y violencia física severa en 2024-2025, que provocaron al menos 108 muertes y 384 personas heridas.

La comisión concluyó que fuerzas afiliadas a Hamás estuvieron implicadas en al menos 60 de esos incidentes.