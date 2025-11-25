Senafront aprehende a 'Joelito', requerido por hurto agravado en Chiriquí

Tras su aprehensión, la autoridad solicitante ordenó su inmediato traslado al Centro Penitenciario de Chiriquí, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) detuvieron a un hombre conocido como “Joelito”, de 23 años, durante recorridos preventivos realizados en la barriada Don Pinto, corregimiento de Progreso, distrito de Barú.

De acuerdo con la información oficial, el individuo mantenía una boleta de captura emitida por el Juzgado de Cumplimiento de Chiriquí por el supuesto delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado, en perjuicio de una mujer.

Tras su aprehensión, la autoridad solicitante ordenó su inmediato traslado al Centro Penitenciario de Chiriquí, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

El Senafront señaló que estas acciones forman parte de la Operación Fin de Año Seguro 2025, mediante la cual se mantiene un despliegue de seguridad robusto en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica para combatir la criminalidad.