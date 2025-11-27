Bebé abandonada en Renacimiento queda bajo resguardo de la Senniaf

La Personería de Renacimiento inició de oficio las investigaciones por el presunto delito de abandono de niños , con el objetivo de ubicar a los responsables y esclarecer las circunstancias en que fue dejada la menor.

Una bebé recién nacida fue rescatada la mañana de este jueves por unidades del Senafront tras ser encontrada abandonada en una finca del distrito de Renacimiento, en la provincia de Chiriquí.

Tras el hallazgo, la menor fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde se confirmó que se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo observación médica preventiva, según informó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

En un comunicado oficial, la institución detalló que el caso está siendo atendido de manera inmediata por su equipo regional, y que la bebé estará bajo su resguardo con el fin de garantizar la protección de sus derechos y su permanencia en un entorno seguro, mientras avanzan las investigaciones.

Paralelamente, la Personería de Renacimiento inició de oficio las investigaciones por el presunto delito de abandono de niños, con el objetivo de ubicar a los responsables y esclarecer las circunstancias en que fue dejada la menor.

“La Senniaf reafirma su compromiso de proteger y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en Panamá. Todo niño tiene derecho a crecer en un ambiente de amor, cuidado y seguridad, libre de cualquier forma de abandono o maltrato”, subrayó la entidad en su pronunciamiento.

Las autoridades reiteraron que el caso se mantiene bajo reserva por tratarse de una menor de edad, y exhortaron a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños y adolescentes.