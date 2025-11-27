¡Indignante! Bebé muere tras recibir receta médica que su familia no pudo pagar

Por su parte, el director regional de Salud recalcó que los medicamentos para menores de edad deben ser entregados de forma gratuita en las instalaciones del sistema público, por lo que enfatizó que existe una situación que debe ser investigada a fondo.

El Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí inició una investigación tras la muerte de una bebé de seis meses de nacida en un sector del distrito de Renacimiento, luego de que, presuntamente, sus familiares no pudieran adquirir los medicamentos recetados por falta de recursos económicos.

El director regional de Salud en Chiriquí, Federico Pérez, explicó que oficialmente se conoce muy poca información del caso, y confirmó que el Ministerio Público realizó las labores de levantamiento del cuerpo de la menor, quien falleció en su residencia ubicada en el área de las fincas bananeras de Barú.

Atención médica previa

De acuerdo con los informes preliminares, los padres de la menor acudieron días antes a un puesto de salud en Río Sereno, en Renacimiento, donde la niña fue atendida por problemas gastrointestinales y fiebre. En esa instalación médica se les entregó una receta, pero no contaban con dinero para comprar los medicamentos, por lo que se trasladaron posteriormente al sector de las fincas bananeras. Días después, la bebé falleció en este lugar.

La representante del corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado, Ana Guerra, señaló que este tipo de hechos están asociados a las condiciones de extrema pobreza que afectan a la zona.

Te puede interesar: Inician investigaciones por abandono de bebé en Renacimiento

Solicitó al Minsa y al Gobierno Central incrementar la cantidad de médicos en los centros y puestos de salud, así como dotarlos de farmacias bien abastecidas, para que los pacientes puedan acceder a los medicamentos sin depender de farmacias privadas.

Por su parte, el director regional de Salud recalcó que los medicamentos para menores de edad deben ser entregados de forma gratuita en las instalaciones del sistema público, por lo que enfatizó que existe una situación que debe ser investigada a fondo para determinar si hubo fallas en el procedimiento de atención y suministro.

“Hay elementos que deben aclararse y por eso hemos iniciado el procedimiento administrativo correspondiente”, señaló Pérez.

Investigación judicial en curso

Tras la alerta de la muerte de la menor, el Ministerio Público realizó inspección ocular, recolección de indicios y levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado para la necropsia de rigor, a fin de establecer científicamente las verdaderas causas del fallecimiento.

El caso se mantiene bajo investigación médica y judicial, mientras las autoridades no descartan posibles responsabilidades institucionales o particulares.

Información de Demetrio Ábrego