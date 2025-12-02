Diciembre cerrará con lluvias y la estación seca se retrasará hasta mediados de enero, según el Imhpa

Según los pronósticos, la transición hacia la estación seca se daría a partir del 15 de enero de 2026. Una vez iniciada, se espera que esta temporada se extienda hasta, al menos, el mes de mayo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) presentó este martes la perspectiva climática para los próximos meses, advirtiendo que diciembre de 2025 cerrará con lluvias debido a la inestabilidad atmosférica que persiste en el país.

Especialistas del instituto explicaron que, aunque diciembre suele marcar el inicio de la temporada seca, las condiciones meteorológicas actuales podrían extender las precipitaciones durante prácticamente todo el mes, lo que provocaría un retraso en la llegada del verano panameño.

La ciudadanía también puede mantenerse informada y monitorear en tiempo real las condiciones del clima a través del portal digital disponible en la página web del Imhpa.

Con información de Yamy Rivas