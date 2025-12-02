Naviferias iniciaron en la madrugada: Cientos de personas acudieron para adquirir su caja navideña

La venta inició en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera.

Desde las 4:00 de la madrugada de este martes arrancó oficialmente la venta de las esperadas cajas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en distintos puntos del país, un inicio adelantado debido a que ya se encontraba instalada toda la logística y una gran cantidad de personas hacía fila desde la medianoche.

En el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, el ambiente fue de alta afluencia desde antes del amanecer. Según explicó el director del IMA, Nilo Murillo, la apertura se realizó de forma simultánea en varios puntos del país.

“No nada más a las cuatro aquí, también en Herrera y Los Santos. Estamos en Las Tablas, Guararé, La Arena, Monagrillo, Chitré, Bugaba y Renacimiento, todos arrancaron de la mejor manera. Ya hemos atendido entre todos más de tres mil personas”, señaló Murillo.

El funcionario agregó que se proyecta vender la totalidad de los 35 mil jamones previstos para esta jornada.

La gente ha aprendido a comprar con orden, con calma, y confían en que siempre habrá productos al final del camino”, destacó.

Filas desde la medianoche y compras de hasta 15 balboas

En Monagrillo, provincia de Herrera, decenas de personas llegaron desde la medianoche para asegurar su bolsa navideña.

Una de las compradoras relató que llegó a las 12:00 de la noche:

“Desde esa hora estoy esperando. Ya tengo mis 15 balboas. Esto es para la Navidad, para el Año Nuevo no alcanza”, comentó.

Otro adulto mayor indicó que llegó y fue ubicado en la fila especial para jubilados.

Las autoridades del IMA también improvisaron carpas y mesas debido a fallas logísticas previas con juntas comunales, lo que retrasó momentáneamente el inicio en algunos puntos.

Puntos habilitados para este martes

Las naviferias iniciaron este martes 2 de diciembre en las siguientes provincias y lugares:

Provincia de Chiriquí

Plaza del Ferrocarril – Bugaba

Terrenos de la Feria – Puerto Armuelles (Barú)

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno

Provincia de Los Santos

Parque Simón Bolívar – Vía de Los Santos

Parque Viviana Pérez – Guararé

Parque Porras – Las Tablas

Provincia de Herrera

Parque de Chitré

Plaza Hipólito Pérez – Monagrillo

Plaza 3 de Noviembre – La Arena de Chitré

Las autoridades aclararon que en la provincia de Panamá y Panamá Oeste no se está vendiendo la caja navideña, sino que solo operan las tiendas permanentes del IMA como:

Silos de Pan de Azúcar

Frigorífico de San Antonio

Bingos Nacionales

En estos puntos, el horario especial de atención será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., del 2 al 5 de diciembre, debido al personal reducido por la realización de las naviferias.