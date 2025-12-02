MiBus advierte congestión vehicular en fin de año y recomienda usar transporte integrado

Sánchez Fábrega reconoció que durante estas fechas se presentarán atrasos en las frecuencias de los buses debido al aumento del flujo vehicular en las principales vías.

Panamá/Ante el incremento de actividades y celebraciones propias de fin de año, el tráfico vehicular en la ciudad podría verse fuertemente congestionado durante este mes. Así lo advirtió el gerente de la empresa Mi Bus, Carlos Sánchez Fábrega, quien recomendó a la ciudadanía hacer uso del sistema integrado de transporte, Metrobús y Metro, para evitar demoras en sus desplazamientos.

Sánchez Fábrega reconoció que durante estas fechas se presentarán atrasos en las frecuencias de los buses debido al aumento del flujo vehicular en las principales vías.

No podemos ofrecer más porque lo que hacemos es trancar más la ciudad si ponemos más buses en la calle. Y eso no tiene mucho sentido tampoco, porque vamos a poner más gente en el tranque”, explicó el gerente.

El funcionario agregó que, lejos de mejorar el servicio, colocar más unidades podría reducir aún más la velocidad de operación del transporte público.

“En realidad, el efecto que trae es que se trancan las velocidades y nos cuesta mucho más trabajo ofrecer y mantener las frecuencias. Por lo tanto, los usuarios van a ver atrasos en las rutas, van a ver dificultades; los viajes van a ser un poco más largos”, añadió.

También informó que el gobierno está trabajando en medidas temporales para mitigar la congestión y mejorar el flujo vehicular durante estos días festivos.

Aprobación de traslados de partidas para Mi Bus y la ATTT

Las declaraciones se dieron luego de que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara este martes un traslado de partidas de más de $10 millones a favor de Mi Bus. Este monto había sido solicitado en una sesión previa, realizada el pasado 26 de noviembre.

De acuerdo con Sánchez Fábrega, los $10 millones corresponden a un pago atrasado por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y serán utilizados para el funcionamiento de la flota de buses, así como para cubrir otros gastos operativos de la empresa.

Durante la sesión, la Comisión también aprobó un traslado de $5,118,397 solicitado por la ATTT. Según explicó el director de la entidad, una parte de estos fondos será destinada a la emisión de licencias, mientras que el resto permitirá atender otras cuentas pendientes dentro de la institución.

Más solicitudes en discusión

Las vistas presupuestarias continúan en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

En esta jornada, el Tribunal Electoral presentó una solicitud de traslado de partidas por $1,416,270, la cual se mantiene en discusión mientras los diputados evalúan si otorgarán la aprobación correspondiente.

Otras instituciones también aguardan su turno para sustentar sus solicitudes ante la instancia legislativa a lo largo del día.

Con información de Jocelyn Mosquera.