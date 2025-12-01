Tendencias navideñas 2025: colores naturales, elegancia y toques nostálgicos marcan la decoración

Para el 2025, las tendencias apuntan hacia una estética más natural, elegante y personalizada, con paletas de colores neutros y metálicos que buscan crear ambientes acogedores y sofisticados.

Ciudad de Panamá/Decorar el árbol de Navidad se convierte cada año en un reto familiar. Mientras algunos prefieren tonos dorados, rosados, azules o chocolate, otros defienden que el rojo, el dorado y el verde representan la esencia de la Navidad tradicional. Sin embargo, para el 2025, las tendencias apuntan hacia una estética más natural, elegante y personalizada, con paletas de colores neutros y metálicos que buscan crear ambientes acogedores y sofisticados, alejándose del habitual rojo y blanco.

En la Casita de la Navidad, un espacio que desde hace 17 años inspira a las familias panameñas, su propietaria Mayda Pérez comparte el entusiasmo que genera esta temporada.

“Amo ver a la gente entrar a la casita. Yo me siento en una silla y observo la expresión de los adultos y los niños, que sienten que están entrando a una juguetería, un lugar con mucha magia”, comentó.

Pérez explica que, aunque el rojo, verde y dorado continúan siendo los tonos predominantes, el blanco ha ganado protagonismo, y este año destaca una fuerte inclinación hacia lo natural.

“Tenemos la tendencia a lo natural, que es rojo y verde en terciopelo. La verdad es que ha sido todo un boom este año”, señaló.

Las preferencias de los clientes varían: algunos optan por árboles en tonos verdes con luces amarillas; otros se inclinan por cintas de terciopelo, una de las tendencias más populares para 2025. También sobresalen estilos vintage y nostálgicos, así como decoraciones con elementos que evocan lo orgánico y lo artesanal, como piñas, bellotas, ramas secas, maderas y hojas escarchadas.

Cada rincón de la Casita de la Navidad está pensado para ofrecer ideas y servir de inspiración a las familias que buscan renovar su decoración. Uno de los espacios más visitados es el área infantil, donde predominan los colores blanco, rojo y pasteles, convirtiéndose en el favorito de los más pequeños del hogar.

