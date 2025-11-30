¡Patinaje en hielo y presentación de artistas! Arranca la temporada navideña en la 'City of Stars' desde la Cinta Costera

La Alcaldía aclaró que la pista de patinaje estará disponible para todas las personas, a partir de los 5 años. El horario de esta instalación es de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Ciudad de Panamá/A las 6:00 p.m. de este domingo 30 de noviembre la ciudad se iluminará con el encendido de luces de una de las temporadas más esperadas por grandes y chicos: la Navidad, el Año Nuevo y el Día de Reyes Magos.

La Alcaldía de Panamá realizará la apertura de la "Villa Navideña" en la Cinta Costera y también el encendido del árbol de Navidad de la ciudad en la fuente Anayansi. Paralelamente, también se realizará el encendido de los árboles y decoración instalada en más de 20 parques y avenidas en distintos puntos de los 26 corregimientos del distrito.

En este año, la Alcaldía promocionó la temporada como el Festival Navideño "City of Stars".

También se dará la apertura de la tan esperada pista de patinaje en hielo.

RickiPlops, La Disco Virtual, Anyuri y Baby Karen serán los encargados de animar el ambiente con músicas urbanas y románticas, pero además también se contará con la participación de grupos infantiles como Millenial Academy y EPK LKids que deleitarán al público con villancicos, y la presentación de la banda de música del Centro Educativo Bilingüe El Tecal.

La Alcaldía aclaró que la pista de patinaje estará disponible para todas las personas, a partir de los 5 años. El horario de esta instalación es de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Aunque el ingreso es totalmente gratuito, para patinar debe inscribirse a través del portal: pasarela.mupa.gob.pa

Sin el código QR de registro, no se podrá ingresar a la pista.

Además, seis parques que permanecerán decorados durante todo un año, y recibirán mantenimiento constante. Las temáticas son:

Calle Uruguay, Bella Vista: Paseo de las Estrellas

Paseo de las Estrellas Plaza Herrera, San Felipe: Nuestro Universo

Nuestro Universo Parque Eduardo Vallarino, Betania: Capitales del Mundo

Capitales del Mundo Parque Norte, Chilibre: Tierra Jurásica

Tierra Jurásica Parque Villa Catalina, Don Bosco: Mundo Marino

Mundo Marino Parque Rotonda La Siesta, Tocumen: Gamer

Con este encendido simultáneo, la Alcaldía busca impulsar el ambiente festivo, promover el turismo interno y ofrecer espacios seguros y decorados para el disfrute familiar durante toda la temporada navideña.

Los parques y avenidas que podrá visitar para admirar el alumbrado navideño en familia este 2025 son:

Parque Plaza Herrera de Santa Ana Parque de Santa Ana Rotonda de Curundú Puentes y pendones de la Cinta Costera 1 y 2 Calle Uruguay en Bella Vista Parque Urracá Parque La Democracia en San Francisco Parque Eduardo Vallarino de Betania Isletas de la avenida 12 de Octubre en Pueblo Nuevo Calle principal de Kuna Nega, Ancón Parque de la vereda afroantillana en Río Abajo Parque Amelia Denis de Icaza de El Chorillo Parque Porras de Calidonia Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz Parque Norte de Chilibre Junta Comunal de Las Cumbres Parque Guarumal de Caimitllo Parque Municipal de Alcalde Díaz Parque Jesús Buen Pastor en San Martín Parque Villa Catalina en Don Bosco Parque de Las Madres en Pedregal Parque Ciudad Jardín en Mañanitas Parque Infantil de Pacora Parque Daniela Torrijos de Las Garzas Parque Rotonda La Siesta Fuente Anayansi de la Cinta Costera

En tanto, el desfile será el 14 de diciembre y arrancará desde las 2:00 p.m., en Calle 50.

