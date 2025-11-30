Diputados que viajaron a Taiwán afirman: 'Nuestra presencia no comprometió a Panamá en materia diplomática'

Los diputados se reunieron con representantes de empresas taiwanesas instaladas en Panamá y con altos funcionarios gubernamentales. La comitiva identificó oportunidades de cooperación en educación, tecnología y comercio, así como acciones que podrían generar empleos en el país.

Ciudad de Panamá/La delegación de diputados de Panamá que realizó una visita de trabajo a Taiwán presentó un informe detallado sobre las actividades desarrolladas durante los cuatro días de misión, la cual calificaron como “amplia y altamente productiva”.

En un comunicado difundido a través de la cuenta de Instagram de la diputada independiente y miembro de la coalición Vamos, Yamireliz Chong, se explica que el objetivo del viaje fue fortalecer relaciones de cooperación en materia legislativa, tecnológica, educativa y comercial, además de evaluar oportunidades para el talento panameño en sectores estratégicos como el desarrollo de semiconductores, una industria en la que Taiwán posee gran experiencia.

En el primer día de visita, los diputados sostuvieron encuentros con el presidente del Yuan Legislativo y con parlamentarios de distintos partidos políticos. Durante estas conversaciones, se abordaron temas relacionados con buenas prácticas institucionales, innovación legislativa, transparencia y participación femenina en política.

Otro de los puntos centrales de la misión fue la visita a parques científicos y tecnológicos vinculados al desarrollo de semiconductores, tecnología sostenible e innovación para infraestructura pública.

Según señalan en el comunicado, Panamá podría desempeñar “un papel importante en la cadena global de semiconductores”, gracias a su posición geográfica y al creciente interés de universidades y estudiantes panameños en formarse en esta industria.

Los diputados se reunieron con representantes de empresas taiwanesas instaladas en Panamá y con altos funcionarios gubernamentales. La comitiva identificó oportunidades de cooperación en educación, tecnología y comercio, así como acciones que podrían generar empleos en el país.

Durante estas reuniones, fueron recibidos en el palacio presidencial por la vicepresidenta de Taiwán, Bi-Khim Hsiao.

El comunicado destaca que Taiwán es actualmente el segundo destino de las exportaciones panameñas, especialmente de productos como banano, café, camarón y otros rubros agroindustriales.

Intercambio con panameños residentes en Taiwán

Los diputados también se reunieron con estudiantes y profesionales panameños que cursan carreras en áreas tecnológicas y de semiconductores. Estos jóvenes compartieron sus experiencias y expresaron su preocupación por el reconocimiento de títulos en Panamá y la renovación de pasaportes.

El documento señala que el grupo transmitió su “visión y anhelo de crecimiento para Panamá” a partir del conocimiento adquirido en Taiwán.

Respeto a la política exterior panameña

Ante cuestionamientos por la polémica visita, los diputados subrayaron su respeto a la separación de poderes y aclararon que la política exterior es competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo.

Esto, luego de que el presidente José Raúl Mulino les recomendara de manera jocosa solamente comer "chow mein" y "puerco agridulce", subrayando que no permitiría "que atraigan a Panamá un problema que no es nuestro".

“Sé que las consecuencias pueden ser complejas, complejas. Y una vez más sé que ese viaje está auspiciado por quienes buscan prender un tamborito aquí en Panamá, entre la relación de China y Taiwán, y entre China y Panamá. No lo voy a permitir”, señaló el mandatario en la última conferencia de prensa.

En ese sentido, los diputados aclararon que “nuestra presencia no comprometió a la República de Panamá en materia diplomática” y que todas las actuaciones fueron realizadas en cumplimiento del Código de Ética Parlamentaria.

Además, subrayaron que el viaje no influirá en decisiones legislativas relacionadas con relaciones exteriores.

Los diputados concluyeron su comunicado asegurando que mantendrán su disposición de compartir los hallazgos con el Ejecutivo y que actuarán “con absoluta neutralidad, priorizando el bienestar de los panameños”.

A este polémico viaje asistieron los diputados: Manuel Cohen, Ronald De Gracia, Jhonathan Vega, Betserai Richard, Yamireliz Chong, Ernesto Cedeño Alvarado, Eduardo Gaitán y Julio De La Guardia.

