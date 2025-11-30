Clima en Panamá: Aguaceros aislados y lluvias de variada intensidad este domingo

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) pronostica condiciones inestables para el resto del día en gran parte del país, con lluvias y aguaceros aislados que podrían estar acompañados de descargas eléctricas en algunas regiones.

Caribe:

Durante la mañana se esperan aguaceros esporádicos en zonas marítimas y costas. Por la tarde, se prevén aguaceros aislados con posibles tormentas eléctricas en la Comarca Guna Yala, Colón y áreas montañosas del occidente. En la noche, podrían registrarse lluvias intermitentes y nuevos aguaceros en zonas costeras.

Pacífico:

En la mañana se anticipan lluvias aisladas en el Golfo de Panamá y costas de Panamá Este y Darién. Por la tarde, las precipitaciones se intensificarán en Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Provincias Centrales, Panamá Oeste, Panamá y Darién. Durante la noche, las lluvias podrían extenderse hacia tierras bajas de Chiriquí, Veraguas Sur y el oriente del país.

Temperaturas:

Pacífico: entre 30°C y 32°C

Caribe: entre 28°C y 31°C

Cordillera Central: entre 22°C y 24°C

Vientos:

Se esperan vientos variables del oeste y suroeste con velocidades de 10 a 25 km/h.

Condiciones marítimas:

Caribe: olas de 0.8 a 1.2 m

Pacífico: olas de 0.5 a 1.0 m

Radiación UV:

Índices moderados a altos (03 a 07) en todo el país.