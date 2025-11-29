Clima en Panamá:Imhpa extiende aviso de vigilancias por lluvias y actividad eléctrica en casi todo el país

Las condiciones provocarán saturación de los suelos, por lo que se recomienda a las personas estar pendientes para tomar las medidas de precaución de manera oportuna.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este sábado 29 de noviembre se prevén condiciones inestables en gran parte del país, con variaciones entre aguaceros, lluvias moderadas y actividad eléctrica desde horas de la mañana y durante el resto del día.

Durante la mañana se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en el golfo de Panamá y Darién, mientras que en Colón y el norte de Veraguas se prevén lluvias dispersas moderadas con intervalos fuertes. También se mantiene la probabilidad de aguaceros aislados en el resto de la vertiente del Caribe, así como en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Los Santos.

En horas de la tarde, el Imhpa anticipa lluvias entre aisladas y dispersas moderadas desde Bocas del Toro hasta Colón. En el este de Panamá, Darién, sur de Veraguas y sectores de Chiriquí podrían registrarse aguaceros aislados con probabilidad de actividad eléctrica, además de lluvias aisladas e intermitentes en el resto del país.

Para la noche, se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas, golfo de Panamá y golfo de Chiriquí. En la vertiente del Caribe, Darién, Panamá Oeste, Coclé, sur de Veraguas y costas de Chiriquí se prevén lluvias aisladas moderadas. El Imhpa recomienda atender el aviso de vigilancia vigente.

La institución extendió el aviso de vigilancia por lluvias y actividad eléctrica hasta las 11:59 del 1 de diciembre.

La medida se mantiene vigente en casi todo el país, debido a los acumulados de lluvias que se esperan recibir en comarcas y provincias a nivel nacional, siendo estos de hasta 320 milímetros en un rango de 72 horas. Estas condiciones provocarán saturación de los suelos, por lo que se recomienda a las personas estar pendientes para tomar las medidas de precaución de manera oportuna.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20°C y 24°C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país alcanzarán valores entre 27°C y 31°C.

En cuanto a los vientos, predominarán durante el día componente oeste a noroeste, con velocidades de hasta 30 km/h en la zona marítima occidental y central del Caribe panameño, y hasta 25 km/h desde Bocas del Toro hasta Colón, además de sectores de Coclé, Panamá Oeste y áreas de Panamá. En el resto del país se esperan vientos variables de hasta 20 km/h.

Las condiciones marítimas en el Caribe presentarán olas entre 1.0 y 1.8 metros con periodos de 6 a 9 segundos, bajo aviso de vigilancia. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.6 y 1.6 metros, con periodos de 10 a 14 segundos.

El Imhpa advierte que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 03 y 08, lo que representa un nivel de riesgo que va de moderado a muy alto en el territorio nacional.

