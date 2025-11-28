Bukele reacciona a video viral de pelea entre estudiantes en un colegio de La Chorrera

El video, que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales, muestra una confrontación entre dos jóvenes dentro del plantel educativo Colegio Altos de San Francisco.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció este viernes sobre el video viral que circula en redes sociales, donde se observa una pelea entre dos jóvenes que, según versiones preliminares, habrían agredido a una docente en el colegio Altos de San Francisco, ubicado en el distrito de La Chorrera, en Panamá.

El material audiovisual se difundió ampliamente en plataformas digitales y fue replicado por medios alternativos internacionales, lo que llevó el caso hasta la atención del mandatario salvadoreño, quien reaccionó a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros. En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo. Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina”, escribió Bukele en referencia al hecho.

El video, que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales, muestra una confrontación entre dos jóvenes y aparentemente una docente dentro del Colegio Altos de San Francisco, mientras otras personas observan y graban la escena.

Sin embargo, este viernes la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, del Ministerio de Educación, emitió un comunicado oficial en el que desmiente que el hecho involucrara a personal docente.

De acuerdo con el Meduca, el incidente correspondió a una confrontación entre estudiantes, sin participación de docentes, y de inmediato se activaron los protocolos institucionales de seguridad y convivencia escolar establecidos para este tipo de situaciones.

La entidad informó además que las autoridades del plantel, junto al cuerpo disciplinario, atendieron el caso conforme al reglamento escolar, con el objetivo de garantizar el bienestar de los estudiantes involucrados y prevenir la repetición de hechos similares.

En su mensaje, el Meduca exhortó a los estudiantes a practicar los valores y mantener un ambiente respetuoso y armónico dentro de los centros educativos, en medio del debate nacional sobre disciplina escolar y violencia en las aulas, que se intensificó tras la difusión del video y las declaraciones del presidente Bukele.

El caso ha reavivado el debate sobre disciplina, convivencia escolar y el respeto a la autoridad docente, no solo en Panamá, sino también en otros países de la región.