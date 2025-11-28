Tres empresas asumirán la recolección de basura en San Miguelito mientras se licita nueva concesión

Como parte de este nuevo esquema, la Alcaldía está actualizando la base de datos de los contribuyentes de la tasa de aseo, con el objetivo de establecer un mecanismo de cobro más eficiente y transparente.

A poco más de un mes para que venza el contrato de concesión con la empresa Revisalud, la Alcaldía de San Miguelito anunció que se encuentra en proceso de transición hacia un nuevo modelo de recolección de desechos, que incluirá una licitación pública y un esquema temporal con tres empresas para garantizar la continuidad del servicio.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que el contrato vigente, que se ha mantenido por 25 años, finalizará el 18 de enero de 2026, lo que abre la puerta a una restructuración completa del sistema de recolección de basura en el distrito.

“Se nos abre una oportunidad para encontrar verdaderamente alguien que nos pueda brindar un servicio con muchos cambios, pero sobre todo un servicio ininterrumpido y de calidad. Además, el municipio será un actor principal en el cobro de la tasa de aseo”, señaló la alcaldesa.

Como parte de este nuevo esquema, la Alcaldía está actualizando la base de datos de los contribuyentes de la tasa de aseo, con el objetivo de establecer un mecanismo de cobro más eficiente y transparente. La alcaldesa recalcó que los fondos que aporten los residentes serán “cuidados como sagrados” y destinados exclusivamente al servicio de recolección.

Tres empresas asumirán la recolección durante la transición

Mientras se desarrolla la licitación para la nueva concesión por 20 años, la Alcaldía contratará tres empresas de forma temporal por un periodo de seis meses, como parte de una fase de transición. Estas compañías fueron seleccionadas mediante un proceso de cotización en línea a través de la plataforma de Panamacompras.

Una vez concluido este periodo de transición, se adjudicará el contrato definitivo a la empresa que resulte ganadora de la licitación principal, proceso que deberá ser ratificado por el Consejo Municipal de San Miguelito.

Para garantizar que no se interrumpa la recolección de basura durante el cambio de operador, el Consejo Municipal aprobó la aplicación de un procedimiento excepcional que permite la contratación temporal del servicio mientras se completa la licitación.

