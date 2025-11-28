Más de 40 personas reportadas como desaparecidas han sido halladas muertas en Panamá

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha recibido 1,521 denuncias por desaparición, de las cuales 1,367 personas ya han sido localizadas.

Un total de 48 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el país han sido ubicadas sin vida, según cifras oficiales reveladas por el fiscal Gustavo Barragán de la unidad especializada de personas desaparecidas del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe, 16 de esas muertes están relacionadas directamente con delitos contra la vida, es decir, homicidios. A estas se suman cuatro fallecimientos producto de accidentes de tránsito, cuyos familiares desconocían inicialmente esta causa, por lo que las víctimas figuraban como personas desaparecidas hasta que se logró su identificación.

Asimismo, el fiscal detalló que 11 personas murieron por inmersión, tras ser arrastradas por corrientes de ríos, mientras que ocho fallecieron por causas naturales, sin que sus familiares supieran su paradero en el momento del deceso.

Pese a estas cifras, las autoridades destacan que la gran mayoría de los casos han terminado con personas ubicadas con vida. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha recibido 1,521 denuncias por desaparición, de las cuales 1,367 personas ya han sido localizadas. Sin embargo, 154 aún permanecen desaparecidas a nivel nacional.

Ocho personas ubicadas recientemente, cinco de ellas menores

Solo en la última semana de noviembre, la unidad especializada logró ubicar 22 personas, y específicamente el 27 de noviembre fueron localizadas ocho, de las cuales cinco eran menores de edad que se encontraban bajo alerta Amber, incluyendo adolescentes de entre 13 y 15 años.

El fiscal explicó que, en muchos de estos casos recientes, las desapariciones estuvieron vinculadas a decisiones tomadas dentro del entorno familiar y a la inmadurez propia de la adolescencia, y aclaró que, afortunadamente, ninguno de los menores ni los adultos ubicados recientemente fue víctima de hechos delictivos.

Las autoridades reiteraron que los menores de edad son considerados población altamente vulnerable, por lo que cada denuncia activa protocolos inmediatos de búsqueda para evitar que sean víctimas de otros delitos.

