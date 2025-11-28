MiAmbiente reabre sendero Los Quetzales tras trabajos de limpieza en el Parque Nacional Volcán Barú

La reapertura coincide con una alta afluencia de visitantes en Boquete, que este 28 de noviembre desarrolla los desfiles en conmemoración de la Independencia de Panamá de España.

Chiriquí/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó este viernes 28 de noviembre que el acceso al sendero Los Quetzales, en el Parque Nacional Volcán Barú quedó oficialmente restablecido luego de culminar los trabajos de limpieza en los tramos afectados por la caída de seis árboles.

Guardaparques y personal técnico de la Sección de Áreas Protegidas realizaron una intervención rápida que permitió despejar el sendero y garantizar las condiciones de seguridad para recibir visitantes desde las 5:00 de la mañana de hoy.

MiAmbiente informó que el sendero está habilitado para turistas nacionales e internacionales, operadores turísticos y la comunidad en general, quienes podrán recorrerlo con normalidad durante este fin de semana.

La reapertura coincide con una alta afluencia de visitantes en Boquete, que este 28 de noviembre desarrolla los desfiles en conmemoración de la Independencia de Panamá de España.

La institución reiteró el llamado a los excursionistas a seguir las recomendaciones de seguridad y respetar las normas establecidas dentro del área protegida.

Este sendero, de dificultad moderada, cuenta con un recorrido de 6.5 kilómetros que atraviesa diversos hábitats, incluyendo bosques nubosos y áreas de alta montaña.

La biodiversidad que se encuentra en esta área protegida es un atractivo inigualable para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo.

Durante el recorrido, es posible observar especies emblemáticas como el quetzal (Pharomachrus mocinno), colibríes (Trochilidae), puma (Puma concolor) y diversas especies de ranas y orquídeas, entre muchas otras.

Este sendero es crucial para la conservación de los ecosistemas montañosos y la biodiversidad de Panamá, albergando a más de 400 especies, además de ser un recurso importante para la investigación científica y la educación ambiental.

En enero de este año, el gobierno invirtió, a través del Banco de Desarrollo Interamericano, 793,192.67 dólares para la rehabilitación del mismo.

Le puede interesar: