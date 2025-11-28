Embarcación sufre naufragio en Kusapín; 8 personas fueron rescatadas

Comarca Ngäbe Buglé/Bocas del Toro/Un grupo de ocho personas, entre ellas un niño, fue rescatado tras el naufragio de una embarcación en la comarca Ngäbe Buglé, distrito de Kusapín. La lancha se dirigía hacia Chiriquí Grande cuando fue sorprendida por los fuertes oleajes y las lluvias que se registran en la provincia.

Los ocupantes, entre ellos autoridades tradicionales que participaban en una reunión con el Ministerio de Ambiente, lograron ser rescatados a salvo gracias a la intervención de moradores que se percataron del incidente y acudieron rápidamente en su auxilio.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó que en la región se mantiene un aviso de vigilancia por condiciones adversas en el mar y reiteró el llamado a extremar las medidas de seguridad antes de emprender viajes marítimos. La medida se mantiene vigente a nivel nacional hasta este sábado 29 de noviembre.

“El Sinaproc hace un llamado enérgicamente: aquellas personas que viven en costas y tengan que tomar algún tipo de embarcación, ponerse los chalecos o dispositivos de seguridad”, señaló la institución.

Las autoridades enfatizaron la importancia de respetar las advertencias emitidas, especialmente en periodos de oleajes altos y lluvias persistentes, para evitar incidentes similares.

Información de Nixón Miranda

También puede leer: