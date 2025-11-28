Detienen en Soná a hombre vinculado a la agresión contra una mujer de 78 años

El incidente ocurrió dentro de la residencia de la víctima, quien inicialmente fue atendida en el Hospital Ezequiel Abadía de Soná. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, la adulta mayor fue trasladada a un hospital en la ciudad de Panamá, donde permanece bajo tratamiento médico.

Soná, Veraguas/La Policía Nacional en la provincia de Veraguas confirmó la detención de un hombre de 33 años, presuntamente vinculado a la agresión física contra una mujer de 78 años en la comunidad de Tierras Altas, distrito de Soná.

El incidente ocurrió dentro de la residencia de la víctima, quien inicialmente fue atendida en el Hospital Ezequiel Abadía de Soná. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, la adulta mayor fue trasladada a un hospital en la ciudad de Panamá, donde permanece bajo tratamiento médico.

De acuerdo con las autoridades, agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) lograron la aprehensión del sospechoso en las cercanías del lugar donde ocurrió la agresión, tras emitirse una orden de captura por parte del Ministerio Público. Familiares de la víctima interpusieron la denuncia que dio paso a las diligencias.

El detenido fue trasladado a la ciudad de Santiago, donde se mantiene bajo custodia de la Policía, a la espera de ser presentado ante un juez de garantías en las próximas horas.

Con información de Ney Castillo