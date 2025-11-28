Canal de Panamá refuerza medidas de seguridad por lluvias en la cuenca

El Canal de Panamá indicó que estos vertidos y restricciones responden exclusivamente a medidas de seguridad preventiva, ante el incremento en los niveles de los embalses producto de las lluvias.

El Canal de Panamá informó que ha reforzado sus medidas de seguridad operativa debido a las constantes lluvias registradas en la cuenca hidrográfica, lo que ha obligado a mantener vertidos controlados en las represas de Madden y Gatún.

Como parte de las acciones preventivas, la administración del Canal anunció el cierre temporal de la rampa de Gamboa para realizar trabajos de limpieza de vegetación en el cauce de los ríos, así como la suspensión de operaciones en el muelle Gallo.

Además, la entidad hizo un llamado a los usuarios y visitantes de las instalaciones ubicadas aguas abajo de las presas de Gatún y Alhajuela para que se abstengan de realizar actividades en estas áreas mientras se mantenga la eventualidad, con el fin de evitar situaciones de riesgo.

Finalmente, la entidad aseguró que continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier actualización relacionada con el comportamiento hidrológico de la cuenca y las medidas adicionales que puedan adoptarse.