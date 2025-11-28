Llanos Sánchez celebra la independencia de Panamá con tradicional desfile

Las actividades iniciaron con una misa típica en agradecimiento por el bienestar de la comunidad, seguida de los desfiles cívicos con escuelas del distrito y de la provincia de Coclé.

Coclé/Con desfiles, actos protocolares, presentaciones culturales y una gran participación comunitaria, la comunidad de Llanos Sánchez, en el corregimiento de Pueblos Unidos, distrito de Aguadulce, celebró este 28 de noviembre la Independencia de Panamá de España, una tradición que se ha mantenido viva por más de 27 años.

Desde tempranas horas, las principales calles de la comunidad se llenaron de fervor patriótico con la participación de más de 12 delegaciones estudiantiles, entre ellas la Escuela Bilingüe República Dominicana del distrito de Antón, que se sumó a los actos cívicos.

Las actividades iniciaron con una misa típica en agradecimiento por el bienestar de la comunidad, seguida de los desfiles cívicos con escuelas del distrito y de la provincia de Coclé. Los organizadores destacaron el respaldo de la junta comunal para mantener vivas estas tradiciones a lo largo del tiempo.

“Estoy muy orgullosa porque esto para mí era un sueño que hoy se hizo realidad. Los exhorto a que disfruten las festividades del 28 de noviembre de nuestra comunidad”, expresó la reina del 2025, Yhainelys Denys.

Las celebraciones no culminan este viernes. Para este sábado se ha programado una gran cabalgata por las principales calles de Llanos Sánchez, mientras que el domingo se realizará un desfile folklórico con la participación de más de 15 delegaciones, resaltando las costumbres y tradiciones del país.

A los actos, nuestra compañera Nathaly Reyes participó como abanderada del desfile en el que TVN Noticias fue invitado de honor.

Información de Nathaly Reys