Desfiles del 28 de noviembre reúnen a familias y estudiantes en San Miguelito y Betania

San Miguelito y Betania/Desde tempranas horas de la mañana, el distrito de San Miguelito vivió un ambiente festivo con el inicio de los desfiles en conmemoración de los 204 años de la independencia de Panamá de España. Delegaciones de distintos centros educativos, cuadros de honor, bandas de música y conjuntos folclóricos recorrieron las principales calles del distrito.

Este año, el abanderado fue Carlos Rodríguez, líder comunitario reconocido por su labor en procesos de inclusión a través del deporte y finalista del programa “Héroes por Panamá”. Rodríguez destacó la importancia de fortalecer los valores cívicos y trabajar por un país más inclusivo, educativo y solidario.

Varios jóvenes participantes también compartieron mensajes de motivación, invitando a otros a valorar la educación, ayudar a la comunidad y sumarse a estas actividades cívicas que fomentan el orgullo nacional.

El mensaje general entre los asistentes fue claro: rendir honor a la patria no solo durante el mes de noviembre, sino a través de acciones diarias basadas en el respeto, el trabajo, la honestidad y el sentido de comunidad.

Ambiente festivo en Betania

En la ciudad capital, el corregimiento de Betania también se sumó a la celebración del 28 de noviembre. Familias enteras salieron a disfrutar de las presentaciones de bandas escolares, institucionales e independientes, que partieron desde Plaza Edison.

Los asistentes destacaron la amplitud y accesibilidad de la ruta, lo que permitió una mejor movilidad y comodidad para quienes asistieron a presenciar el desfile.

La jornada prevé extenderse hasta alrededor de las 4:30 p. m., con la participación de más de 50 colegios oficiales y particulares, además de varias bandas independientes.

Al finalizar el recorrido, el público podrá disfrutar gratuitamente de presentaciones artísticas a cargo de Osvaldo Ayala y Mr. Saik, quienes se presentarán en la tarima ubicada junto a Plaza Mirage, como parte del cierre festivo de esta conmemoración patriótica.

Con información de María De Gracia e Ivana Archibold