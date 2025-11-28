La Chorrera celebra la independencia de Panamá de España con desfile dividido en dos jornadas
La Chorrera, Panamá Oeste/Este viernes 28 de noviembre, el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, dio inicio a las celebraciones por los 204 años de independencia de Panamá de España, con actos protocolares encabezados por el alcalde y la participación de autoridades nacionales.
Durante la ceremonia, el Municipio de La Chorrera entregó reconocimientos a personalidades que han contribuido al desarrollo de la región, una tradición que se mantiene en estas festividades patrias.
Desfile dividido en dos jornadas
Por primera vez, el tradicional desfile del 28 de noviembre se ha dividido en dos partes.
- Hoy viernes participan las delegaciones estudiantiles provenientes de distintos puntos del país. Alrededor de 80 delegaciones estudiantiles.
- Mañana sábado será el turno de las bandas independientes, incluyendo agrupaciones internacionales que se sumarán a la celebración.
El recorrido inicia frente al Palacio Municipal y se extiende por la Avenida Libertador hasta la Panadería Cesarín, ofreciendo un amplio espacio.
Entre las figuras presentes destaca la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien ha acompañado a las bandas estudiantiles en diferentes puntos del país durante las festividades patrias.
Con información de Nicanor Alvarado.