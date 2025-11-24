La Chorrera define logística para los desfiles del 28 y 29 de noviembre con participación de más de 90 bandas

El desfile del 29 iniciará a las 4:30 p.m. , con 15 delegaciones , y se estima que finalice alrededor de la medianoche , teniendo así un espacio exclusivo para estas agrupaciones artísticas.

Panamá Oeste/En conferencia de prensa, las autoridades de Panamá Oeste detallaron la organización para los desfiles patrios del 28 y 29 de noviembre, fechas en las que se celebrará la independencia de Panamá de España y la presentación de las bandas independientes. Este año, la planificación busca evitar los retrasos que marcaron la jornada anterior, cuando los actos se extendieron hasta la noche y varias delegaciones no pudieron participar.

El profesor Mario Ramírez, de la Comisión Nacional de Desfile de Panamá Oeste, informó que hasta el momento 83 escuelas han confirmado su participación, aunque la cifra podría aumentar en los próximos días.

El recorrido está programado para iniciar a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar fluidez y una jornada más ordenada.

Ramírez explicó que este año se aplicarán ajustes para agilizar la ruta:

“Vamos a restringir la parada de las escuelas en el saludo en las tarimas”, indicó, con el objetivo de evitar acumulaciones que retrasen el avance del desfile.

Debido a los contratiempos del año pasado, las autoridades locales decidieron separar las presentaciones escolares de las de las bandas independientes.

El presidente de la Junta de Festejo de la Alcaldía de La Chorrera, Aquiles Acevedo, recordó que en 2024 solo 7 de las 19 bandas invitadas pudieron participar, ya que las escuelas terminaron de desfilar pasadas las 9:00 de la noche.

Acevedo explicó que, ante más de 100 invitaciones enviadas a escuelas este año, se previó un escenario similar si no se ajustaba la programación. Por ello, se estableció una fecha exclusiva para las bandas independientes.

“Este año tuvimos que tomar la decisión de dividir el desfile: el 28 lo cívico de las escuelas y el 29 las bandas independientes”, señaló.

El desfile del 29 iniciará a las 4:30 p.m., con 15 delegaciones, y se estima que finalice alrededor de la medianoche, teniendo así un espacio exclusivo para estas agrupaciones artísticas.

Información de Luis Mendoza

