Sancionan a ocho funcionarios de diversas instituciones por nepotismo y faltas éticas

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció este lunes 24 de noviembre la imposición de sanciones a ocho servidores públicos de varias entidades estatales, tras verificar infracciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

De acuerdo con el comunicado, estas decisiones responden a investigaciones “exhaustivas, rigurosas y fundamentadas en los principios que rigen nuestras normas éticas”.

Según la institución, los casos sancionados reflejan su determinación de combatir prácticas irregulares en la administración pública y reforzar la confianza ciudadana. “La transparencia no es solo un principio: es la base que sostiene la confianza de un país entero”, señaló la entidad.

Casos investigados

Uno de los expedientes analizados correspondió a un funcionario del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) denunciado por mantener un vínculo de parentesco con el gerente general de la institución. Luego de recabar pruebas y confirmar ese parentesco, Anati recomendó su destitución inmediata.

Otro funcionario del BDA también fue investigado por presunto nepotismo. De acuerdo con la autoridad, el servidor habría sido designado durante la gestión del exgerente general, con quien mantenía un lazo familiar. Una vez verificados los hechos, se impuso la sanción correspondiente.

Un tercer proceso surgió a partir de una denuncia contra dos servidores públicos de la Autoridad Nacional de Descentralización.

La investigación determinó que un director regional trabajaba junto a un familiar de primer grado de consanguinidad. Aunque la persona vinculada ya no pertenecía al sistema, Antai sancionó al director por su responsabilidad en los hechos.

En otro caso, una funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI) fue señalada por presuntamente ejercer actividades de litigio durante su jornada laboral. La verificación realizada por la entidad confirmó que la servidora llevó a cabo diligencias judiciales privadas en horas de trabajo sin los permisos correspondientes, por lo que se procedió a imponer la sanción establecida.

Además, cuatro colaboradores de la Universidad de Panamá (UP) fueron investigados por posibles actos de nepotismo. Tras culminar las diligencias y comprobar la veracidad de las denuncias, se aplicaron las sanciones previstas en la normativa vigente.

La entidad recordó que la publicación de las sanciones se realiza en estricto cumplimiento del artículo 29 de la Ley 33 de 2013, que obliga a divulgar las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos.