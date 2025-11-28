Mulino inaugura policlínica especializada para reforzar servicios de salud en David

La policlínica está equipada con tecnología médica avanzada, incluyendo ultrasonido, mamografía, rayos X, tomografía y resonancia magnética, lo que permitirá diagnósticos más oportunos y precisos.

David, Chiriquí/La nueva Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo González fue inaugurada el jueves 27 de noviembre en David por el presidente José Raúl Mulino y el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez. La obra representa un importante paso en la ampliación de la atención médica en el distrito.

La instalación beneficiará a más de 140 mil habitantes de Alto Verde y comunidades cercanas. Su diseño busca mejorar la comodidad del paciente y agilizar los servicios, una necesidad largamente esperada por la población, según destacó el director de la CSS durante el acto oficial.

El centro ofrecerá una amplia gama de consultas y servicios, entre ellos medicina general e interna, cirugía, dermatología, geriatría, ginecología y obstetricia, pediatría, enfermería y farmacia. También contará con laboratorio clínico, radiología y central de equipos.

A estos se suman áreas especializadas como urgencias, quirófanos ambulatorios, ortopedia, urología, oftalmología, programas preventivos, clínica de diabetes, atención primaria, epidemiología, salud materno-infantil, nutrición, psicología laboral, estimulación temprana y atención para adultos mayores.

La policlínica está equipada con tecnología médica avanzada, incluyendo ultrasonido, mamografía, rayos X, tomografía y resonancia magnética, lo que permitirá diagnósticos más oportunos y precisos.

Junto al edificio funcionará además una sala de hemodiálisis con 35 poltronas, destinada a mejorar el acceso al tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo residentes de David Sur.

Con esta infraestructura, la CSS busca fortalecer la red de servicios de salud mediante instalaciones modernas, atención oportuna y equipos de alta tecnología para garantizar el bienestar de la población.

