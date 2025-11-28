Presidente Mulino encabezó los actos en Boquete por los 204 años de independencia de Panamá de España

Boquete, Chiriquí/Los actos centrales de este 28 de noviembre en Boquete, provincia de Chiriquí, estuvieron encabezados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y varios de sus ministros de Estado.

En su discurso, el presidente Mulino se refirió precisamente a la economía nacional, en donde ha asegurado esperar que para el próximo año se puedan incrementar las plazas de trabajo, pero sobre todo reactivar este sector de la economía del país.

"En términos económicos, todos queríamos estar volando y hoy, con muchísimo esfuerzo, estamos carreteando para poder despegar. Pero debo expresarle que es el camino correcto. No se puede seguir tomando el camino fácil, el juegavivo populista que nos ha llevado al borde del abismo. Hoy estamos con datos macroeconómicos buenos, y eso significa que tenemos las bases para empezar a mover la rueda de la economía el próximo año", expresó Mulino.

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, fue el abanderado del desfile de la independencia de Panamá de España en Boquete.

Orillac se refirió a la labor que deben estar realizando para no solamente buscar el desarrollo económico, sino también el fervor patriótico que debe estar entre todos los panameños.

"Me siento muy orgulloso por este honor que me ha hecho el alcalde del pueblo Boquete en ser el abanderado de esta festividad", expresó Orillac.

Alrededor de 97 delegaciones, entre instituciones públicas, planteles educativos y bandas independientes, estarían participando de estos desfiles patrios de Boquete que finalizarían pasada la medianoche del sábado 29 de noviembre.

Con información de Demetrio Ábrego.