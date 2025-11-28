'Lo único que falta es que roben a la Policía': Residentes de Alto de Piedra en Veraguas denuncian múltiples hurtos

La Policía Nacional, por su parte, aseguró que ya han sido asignados agentes a esta y otras zonas aledañas, y reiteraron que mantienen operativos para reforzar la seguridad.

Veraguas/“Ya no hay nada que robar en esta cabaña. Le agradecemos a la Policía Nacional por su incapacidad para combatir la delincuencia”.

Este es uno de los mensajes que propietarios de cabañas en Alto de Piedra, en Santa Fe de Veraguas, han colocado en las cercas de sus propiedades, tras convertirse en víctimas de constantes hurtos en la zona.

Según los residentes, algunas cabañas han sido desvalijadas hasta en siete ocasiones, llevándose desde electrodomésticos hasta artículos de limpieza. La situación, aseguran, ha generado temor e indignación entre quienes viven o visitan el área.

Arturo Fábrega, uno de los propietarios afectados, relató que ha sufrido cuatro robos y que otros vecinos han pasado por situaciones similares. “Al de enfrente ya le robaron como seis veces. Esto es una locura”, dijo.

El residente lamentó además que ninguna autoridad se haya acercado para buscar soluciones y criticó el deterioro de la seguridad en la comunidad. “Es muy triste porque es un área que tiene mucho potencial agropecuario y turístico, pero parece que se va a terminar conociendo por la droga, el hurto y ahora por la violación de puercos, porque parece que ahora ahí en la escuela ya no saben qué hacer con la gente violándose las puercas”.

Los moradores señalaron que en la subestación policial solo laboran tres agentes para atender cinco corregimientos, situación que, afirman, hace imposible brindar vigilancia efectiva. Tras una reunión solicitada por la comunidad, pidieron reforzar el área con tres unidades adicionales.

La Policía Nacional, por su parte, aseguró que ya han sido asignados agentes a esta y otras zonas aledañas, y reiteraron que mantienen operativos para reforzar la seguridad.

Mientras tanto, los residentes esperan una intervención más contundente para frenar los constantes robos y evitar que esta comunidad, con alto potencial turístico, siga viéndose afectada por la delincuencia.

