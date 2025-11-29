Desde $30: vendedores apuestan por atraer compradores con descuentos en arbolitos

Con el característico aroma a pino fresco y el entusiasmo propio de la temporada, los puestos de venta de arbolitos navideños ya comenzaron a instalarse en distintos puntos de la capital, marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia la Navidad. Para muchos compradores, acercarse a estos lugares representa la emoción de elegir el árbol que decorará sus hogares y reunirá a la familia.

Los vendedores aseguran que este año los precios se ajustan a diferentes presupuestos, con arbolitos desde 30 dólares, y otras opciones de 35 y 40 dólares, incluso con posibilidad de rebajas según el cliente. “El que llega, yo le hago un descuento, pero depende del tamaño”, explicó Armando, uno de los comerciantes.

Además de los precios accesibles, algunos vendedores han decidido innovar con promociones por el llamado Black Friday, buscando atraer más compradores en los primeros días de venta. Los comerciantes mantienen la esperanza de que esta temporada les permita incrementar sus ingresos y asegurar el sustento de sus hogares, así como los gastos propios de la Navidad.

Al igual que en otros sectores como Millaocho, en diversas zonas de la ciudad los vendedores ya arman carpas y reciben los primeros cargamentos de pinos, preparándose para lo que consideran una de las épocas más importantes del año para su economía.