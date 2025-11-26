Diputados panameños en Taiwán visitan la Asamblea y el Ministerio de Economía

El viaje ocurre en un contexto especialmente sensible. Panamá rompió relaciones con Taiwán el 13 de junio de 2017 para establecer vínculos oficiales con la República Popular China , reconociendo el principio de “una sola China”.

Los diputados Manuel Cohen, Betserai Richards, Ernesto Cedeño, Jonathan Vega, Julio De La Guardia, Ronald De Gracia, Yamireliz Chong y Eduardo Gaitán, que se encuentran en Taiwán por trabajo tras ser invitados por representantes parlamentarios de ese país, visitaron otros lugares en el segundo día tras su llegada al país asiático.

Este miércoles 26 de noviembre, Richards, Gaitán y De Gracia compartieron el avance de su agenda en Taiwán a través de sus redes sociales, mientras que Vega dijo en Noticias AM que están "viendo algunos temas de interés para ambas partes".

"Hemos sido recibidos por el Presidente de la Asamblea. Se trata del legislador Han Kuo-yu, presidente del Yuan Legislativo", detalló Richards en su cuenta de Instagram.

Además, señaló que en esa visita hubo un intercambio de opiniones "sobre la importancia de impulsar políticas públicas que transparenten la gestión de nuestros países y fortalecer la democracia".

"Seguimos fortaleciendo nuestros lazos parlamentarios y buscando más oportunidades para Panamá", subrayó en el pie de foto de la publicación realizada en Instagram junto a Kuo-yu y los demás diputados que lo acompañan en misión. El Yuan Legislativo está ubicado en Taipéi.

En tanto, Gaitán publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde se observa la sede de la "International Trade Administration", la cual es una institución adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán.

Polémica

El viaje ocurre en un contexto especialmente sensible. Panamá rompió relaciones con Taiwán el 13 de junio de 2017 para establecer vínculos oficiales con la República Popular China, reconociendo el principio de “una sola China”.

Este viaje fue cuestionado por el presidente José Raúl Mulino, quien criticó abiertamente la gira, asegurando: “No voy a permitir que atraigan a Panamá un problema que no es de Panamá”.

La polémica creció cuando Cedeño reveló haber recibido un mensaje de WhatsApp con la foto de la embajadora de China, en el que, según explicó, se sugería a los diputados no asistir.

Luego la embajada de China en Panamá emitió un comunicado, en el que el portavoz de la embajada de China en Panamá advirtió que el receptor de la asistencia china es el Gobierno panameño y no un cierto partido político o individuo, reiterando que, desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, Panamá reconoce una sola China.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Javier Martínez Acha-Vásquez, emitió un comunicado señalando que “el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia en nuestros asuntos internos por parte de misiones diplomáticas acreditadas en el país”, señaló el documento.

El comunicado reafirmó que Panamá no permitirá presiones ni condicionamientos sobre decisiones sobre la política exterior, recordando que "es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el presidente de la República, conforme a la Constitución y las leyes nacionales".

