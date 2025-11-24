Solo dos diputados no viajaron a Taiwán: ¿Por qué?

La delegación, compuesta inicialmente por 10 diputados, tenía programada una visita del 22 al 30 de noviembre.

Panamá/En medio de la controversia generada por el viaje de un grupo de diputados panameños a Taiwán, solo dos diputados finalmente no abordaron el avión: Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y el panameñista Edwin Vergara.

La delegación, compuesta inicialmente por 10 diputados, tenía programada una visita del 22 al 30 de noviembre, con reuniones previstas con representantes de diversos sectores empresariales taiwaneses. Sin embargo, Vásquez y Vergara quedaron fuera del itinerario en el último momento.

¿Por qué no viajaron?

Consultado por este medio, Eduardo Vásquez explicó que su ausencia respondió a compromisos urgentes en la Comisión de Presupuesto.

No fui porque, previo a este viaje, fui al viaje a Washington una semana y como presidente de la Comisión de Presupuesto me toca atender traslados pendientes que son necesarios para el funcionamiento de las diferentes instituciones. La semana pasada hubo traslados y quedaron pendientes muchos más; se me comunicó la necesidad de atender esta situación y regresé precisamente para eso”, manifestó.

En el caso de Vergara, aunque se le solicitó su versión, no respondió a tiempo para esta publicación. Sin embargo, la noche anterior fue visto participando en la convención de su partido, el Panameñista, donde se eligió una nueva cúpula.

La delegación que sí viajó

Los diputados que mantienen la agenda en Taiwán son:

Manuel Cohen (CD)

Betserai Richards (Bancada Mixt)

Ernesto Cedeño (MOCA)

Jonathan Vega (Vamos)

Julio De La Guardia (CD)

Ronald De Gracia (RM)

Yamireliz Chong (Vamos)

Eduardo Gaitán (Vamos)

¿Un viaje con repercusiones diplomáticas?

El viaje ocurre en un contexto especialmente sensible. Panamá rompió relaciones con Taiwán el 13 de junio de 2017 para establecer vínculos oficiales con la República Popular China, reconociendo el principio de “una sola China”.

Pese a ello, el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio, aclaró que el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, vigente desde 2003-2004, sigue generando intercambio comercial. Y enfatizó un punto clave: “No hay uso de fondos públicos”, insistió ante rumores sobre viáticos estatales.

Este viaje fue cuestionado por el presidente José Raúl Mulino, quien criticó abiertamente la gira, asegurando: “No voy a permitir que atraigan a Panamá un problema que no es de Panamá”.

La polémica creció cuando Cedeño reveló haber recibido un mensaje de WhatsApp con la foto de la embajadora de China, en el que, según explicó, se sugería a los diputados no asistir.

Luego la embajada de China en Panamá emitió un comunicado, en el que el portavoz de la embajada de China en Panamá advirtió que el receptor de la asistencia china es el Gobierno panameño y no un cierto partido político o individuo, reiterando que, desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, Panamá reconoce una sola China.

Cancillería rechaza presiones externas

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Javier Martínez Acha-Vásquez emitió un comunicado señalando que “el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia en nuestros asuntos internos por parte de misiones diplomáticas acreditadas en el país”, señaló el documento.

El comunicado reafirmó que Panamá no permitirá presiones ni condicionamientos sobre decisiones sobre la política exterior, recordando que "es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el presidente de la República, conforme a la Constitución y las leyes nacionales".