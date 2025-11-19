Polémico viaje de diputados a Taiwán agita reacciones de China, EEUU y Cancillería

La reacción de la Cancillería surge tras las recientes declaraciones acerca de un viaje de algunos miembros de la Asamblea Nacional.

Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, expresó su apoyo al canciller Javier Martínez Acha, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiera un comunicado en el que dejó claro que Panamá no permitirá presiones externas ni condicionamientos sobre decisiones internas del Estado panameño.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia en nuestros asuntos internos por parte de misiones diplomáticas acreditadas en el país”, señala el primer párrafo del comunicado divulgado este miércoles.

La reacción de la Cancillería habría surgido tras las recientes declaraciones acerca de un viaje de algunos miembros de la Asamblea Nacional. En ese contexto, el canciller recordó que “la conducción de la política exterior panameña es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el Presidente de la República, conforme a la Constitución y las leyes nacionales”.

Reacción de la Embajada de China

El martes, el portavoz de la embajada de China en Panamá advirtió que el receptor de la asistencia china es el Gobierno panameño y no un cierto partido político o individuo, reiterando que, desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, Panamá reconoce una sola China.

Respuesta del embajador Kevin Marino Cabrera

Consultado sobre la postura, Cabrera manifestó que “el canciller puso un mensaje hoy, estoy de acuerdo con su mensaje, la embajada de China no debiera estar involucrada en esos temas. Quizás ellos no están acostumbrados a la democracia, que las personas pueden hacer sus propias decisiones”.

Agregó además: “Sé que vienen de un país comunista, quizás pueden aprender que aquí en Panamá hay democracia y las personas hacen sus propias decisiones”.

Viaje de diputados panameños a Taiwán

La disputa diplomática se deriva del viaje anunciado por un grupo de diputados panameños a Taiwán. Los legisladores Eduardo Vásquez (CD), Manuel Cohen (CD), Betserai Richards, Edwin Vergara (Panameñistas), Ernesto Cedeño (MOCA), Jonathan Vega (Vamos), Julio De La Guardia (CD), Ronald De Gracia (RM) y Yamireliz Chong (Vamos) informaron que durante su visita sostendrán reuniones con representantes de distintos sectores empresariales taiwaneses. El viaje está programado del 21 al 30 de noviembre.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el 13 de junio de 2017 para establecer lazos con la República Popular China, reconociendo el principio de "una sola China".