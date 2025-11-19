Cancillería rechaza 'intento de injerencia de misión diplomática en Panamá' en medio de polémica por viaje de diputados a Taiwán

El pronunciamiento se da en medio de la polémica generada por la confirmación de que un grupo de diputados de la Asamblea Nacional realizará una gira oficial a Taiwán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado la mañana de este miércoles 19 de noviembre, en donde afirma que no permitirá presiones externas ni condicionamientos sobre decisiones internas del Estado panameño.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza de manera categórica cualquier intento de injerencia en nuestros asuntos internos por parte de misiones diplomáticas acreditadas en el país", se lee en el primer párrafo del comunicado.

Según explican, el comunicado surge luego de las "recientes declaraciones acerca de un viaje de algunos miembros de la Asamblea Nacional". En ese sentido, la institución recordó "que la conducción de la política exterior panameña es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el Presidente de la República, conforme a la Constitución y las leyes nacionales".

"Panamá, como Estado soberano, no acepta condicionamientos ni presiones que pretendan incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades, incluyendo las actuaciones de la Asamblea Nacional, en el marco de la separación de poderes que rige nuestro sistema democrático, aun cuando esas decisiones no sean compartidas por el Gobierno Nacional", remarcan.

En la misiva, la Cancillería reafirmó el "respeto hacia todas las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país y espera el mismo respeto hacia las instituciones panameñas, de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas".

Sin embargo, la institución dejó claro que "Panamá continuará promoviendo relaciones internacionales basadas en la soberanía, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos".

El pronunciamiento se da en medio de la polémica generada por la confirmación de que un grupo de diputados de la Asamblea Nacional realizará una gira oficial a Taiwán.

Ya el presidente José Raúl Mulino había dejado clara su postura al respecto: “Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno", dijo en su cuenta de X.

Ayer, el canciller de la República Javier Martínez-Acha Martínez-Acha también reiteró que no estaba de acuerdo con esa visita. Subrayó que la política exterior del país es dirigida constitucionalmente por el presidente a través de la Cancillería y recordó que Panamá no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, aunque sí existe un tratado de libre comercio vigente.

Los diputados han señalado que durante su viaje sostendrán reuniones con representantes de distintos sectores empresariales taiwaneses.

En un comunicado emitido este martes, el portavoz de la Embajada de China en Panamá, advirtió que el receptor de la asistencia china es el gobierno panameño y no un cierto partido político o individuo, recordando que, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2017, Panamá reconoce una sola China y “que Taiwan forma parte inalienable del territorio chino, que el gobierno de RPC (República Popular China) es el único Gobierno legítimo que representa a toda China”.

También puede leer: