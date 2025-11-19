Panamá al Mundial 2026: Calle 50 quedó repleta de basura tras varias horas de festejos

Ciudad de Panamá/La euforia por la clasificación de Panamá al Mundial 2026 se extendió por más de seis horas en Calle 50, pero el amanecer dejó al descubierto la otra cara del festejo: la principal avenida de la capital quedó repleta de basura, vidrios rotos y latas de bebidas, complicando el tránsito y poniendo en riesgo a transeúntes y conductores.

Desde las primeras horas de la mañana, personal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició las labores de recolección y limpieza.

Aunque la Selección Nacional no pasó por Calle 50, miles de fanáticos llegaron al lugar para celebrar la histórica clasificación. Muchos esperaban que los jugadores hicieran una parada o se presentaran en las tarimas instaladas en la vía, pero eso no ocurrió.

Aun así, la celebración comenzó alrededor de las 10:30 p.m. y se extendió pasadas las 4:30 a.m., con presentaciones artísticas y música en vivo. Entre los que sí llegaron estuvo el cantante panameño Sech, quien apareció alrededor de las cinco de la mañana para saludar a la multitud. Otros artistas como el Tachi también se sumaron brevemente al ambiente festivo.

Durante horas, la avenida se convirtió en punto de encuentro de caravanas, familias, jóvenes y grupos de amigos que tomaron las calles para festejar. Sin embargo, conforme avanzó la madrugada, el panorama cambió.

Al amanecer, la postal era completamente distinta.

Latas, botellas de vidrio, bolsas plásticas y restos de comida quedaron esparcidos por toda la avenida. Según se observó en el lugar, la cantidad de vidrio roto hacía peligrosa la circulación, pues el paso de vehículos provocaba que los fragmentos se siguieran quebrando, aumentando el riesgo.

Comerciantes, trabajadores de restaurantes y almacenes ubicados en la zona también comenzaron a limpiar sus áreas externas para recuperar la normalidad en un día laboral y escolar.