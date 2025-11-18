Panamá al Mundial: 'Si mañana llegan tarde los entendemos': Mulino felicita a panameños tras clasificación

El estadio estuvo lleno y la fanaticada vibró con cada jugada, celebrando un resultado que muchos esperaban con ansias.

Panamá/La euforia por el triunfo de la Selección Nacional ante El Salvador, resultado que le otorgó a Panamá el pase directo al Mundial, desbordó las calles del país y motivó incluso un mensaje del presidente José Raúl Mulino, quien reconoció el fervor nacional y pidió comprensión para quienes amanecieran celebrando.

En una publicación en su red social X, el mandatario escribió "Celebremos en paz, todos unidos. Si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño. ¡El orgullo nacional permite flexibilidad! 🇵🇦 Viva Panamá!!!!! Viva la Sele!!!!!”.

El comentario generó reacciones inmediatas, algunos piden que se dé el día libre, en medio de un ambiente festivo que se extendió por todo el país. El estadio estuvo lleno y la fanaticada vibró con cada jugada, celebrando un resultado que muchos esperaban con ansias.

Tras el pitazo final, miles de panameños salieron a las calles con banderas, camisetas y cornetas para festejar la clasificación. Las reuniones espontáneas se replicaron en distintos puntos de la ciudad, mientras las redes sociales se inundaban de mensajes de orgullo y emoción.

Panamá selló su pase directo al Mundial, y el país lo celebra. Para muchos trabajadores, el día siguiente podría comenzar un poco más tarde… con el permiso tácito del Presidente.