Selección de Panamá | Descubre cuándo será el sorteo del Mundial 2026 donde la sele formará parte

Panamá/La Copa del Mundo 2026 toma forma. La FIFA ha confirmado a 42 selecciones que ya tienen su cupo asegurado y están listas para el primer sorteo del torneo más grande de la historia con 48 participantes.

El evento clave, donde se ordenará la grilla, se llevará a cabo en menos de un mes, el viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos.

Formato Récord y Sedes Confirmadas

Esta será la 23ª edición de la Copa del Mundo y será la más extensa, albergando un total de 104 encuentros. El formato inédito constará de 12 grupos con 4 selecciones cada uno. Avanzarán a la fase de 16avos de final los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros.

En su rol de anfitriones, los tres países organizadores ya tienen su posición asegurada: México estará en el A1, Canadá en el B1 y Estados Unidos en el D1. Los cabezas de serie se definirán según la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, tomando en cuenta factores deportivos y geográficos.

El partido inaugural será protagonizado por México el jueves 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca. La gran final de este histórico certamen está pautada para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. De las 16 sedes totales, Estados Unidos asumirá la mayor cantidad con 11 estadios.

Clasificados y Repesca Pendiente

Hasta el momento, 42 equipos han sellado su pase. Entre las selecciones clasificadas directamente se encuentran gigantes de Europa (12), como Inglaterra, Francia, Portugal y España, y de Conmebol (6), incluyendo a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.

En la Concacaf, además de los anfitriones, se han clasificado Panamá, Curazao y Haití.

Aún quedan otros seis países por sumarse. Estos últimos boletos se definirán en marzo tras los diversos Repechajes:

1. Repechaje Internacional: Seis selecciones, entre ellas Bolivia (Conmebol), Jamaica y Surinam (Concacaf), competirán por dos cupos.

2. Repechaje Europeo (UEFA): 16 selecciones jugarán por los últimos 4 boletos para Europa.